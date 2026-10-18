Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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18.10.2026 11:50:00
Micron Technology (MU) Stock Is Down 24% From Its Peak. History Says $10,000 Invested Right Now Could Be Worth This Much by 2030
Memory chip specialist Micron Technology (NASDAQ: MU) has seen its shares drop about 24% from their all-time high of 1,255. That might seem like a lot, and you might find yourself feeling sorry for its shareholders, but don't -- because Micron's shares are actually up 445% over the past year -- more than quintupling their value in that short period.
It's more important how the stock might perform going forward, though. We can't know for sure, but let's make an educated guess about how a $10,000 investment in Micron Technology today might grow for you in, say, four years -- by late 2030.
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|783,50
|-5,10%
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