Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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18.10.2026 11:50:00

Micron Technology (MU) Stock Is Down 24% From Its Peak. History Says $10,000 Invested Right Now Could Be Worth This Much by 2030

Memory chip specialist Micron Technology (NASDAQ: MU) has seen its shares drop about 24% from their all-time high of 1,255. That might seem like a lot, and you might find yourself feeling sorry for its shareholders, but don't -- because Micron's shares are actually up 445% over the past year -- more than quintupling their value in that short period.

It's more important how the stock might perform going forward, though. We can't know for sure, but let's make an educated guess about how a $10,000 investment in Micron Technology today might grow for you in, say, four years -- by late 2030.

Image source: The Motley Fool.

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Micron Technology Inc. 783,50 -5,10% Micron Technology Inc.

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