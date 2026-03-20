Micron Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Micron Technology gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,86 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 196,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 8,05 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at