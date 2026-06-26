Micron Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Micron Technology präsentierte am 24.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 24,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41,46 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 345,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at