Micron Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Micron Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at