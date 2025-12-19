|
19.12.2025 06:31:28
Micron Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Micron Technology hat am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1305,02 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 327,35 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19 352,62 Milliarden ARS – ein Plus von 126,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 8 535,57 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!