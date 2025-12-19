Micron Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Micron Technology hat am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1305,02 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 327,35 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19 352,62 Milliarden ARS – ein Plus von 126,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 8 535,57 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at