Micron Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 54,23 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 74,33 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 7,59 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 256,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133,19 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 37,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at