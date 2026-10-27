Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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27.10.2026 16:18:01

Micron Technology Stock: Is Now the Time for Investors to Take Profits or Buy More?

Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) have been volatile in recent months. While some investors are optimistic about the future, given that tech giants continue to spend heavily on artificial intelligence (AI) and related infrastructure, others worry that the memory shortage could end sooner than expected, potentially leading to a near-term sell-off.

Which side is right? Is now the time to buy more, given that Micron's stock is down more than 25% from its peak, or should investors take profits and cash out before it's too late?

Image source: Getty Images.

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