Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
03.09.2026 11:00:00
Micron Technology Stock Has Stumbled, but Here's Why I'm Not Buying the Dip
Micron Technology (NASDAQ: MU) stock closed at $958.73 on Monday, Aug. 31, which was 21% below its June all-time high. But just to keep things in perspective, the stock is still sitting on an eye-popping one-year gain of 680%.Micron supplies some of the world's best high-bandwidth memory (HBM) for data centers, a critical component in the artificial intelligence (AI) hardware stack. Demand is currently through the roof and supply remains tight, giving the company an unprecedented ability to dictate prices.However, the supply-demand imbalance could resolve during the next year or two, potentially hurting Micron's financial performance. Therefore, although its stock is trading at a very attractive valuation, it isn't a straightforward buy right now. Here's why I'm steering clear despite the recent dip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|816,80
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.