Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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11.08.2026 21:15:00

Micron Technology Stock Is Cheaper Than the S&P 500 and the Nasdaq-100. Here's Why I'm Still Not Buying It.

Micron Technology (NASDAQ: MU) is one of the world's three top suppliers of memory chips, which play a critical role in the artificial intelligence (AI) hardware stacks in data centers, computers, smartphones, and even cars. There is a worldwide shortage of memory right now, which allows the manufacturers to dictate prices. For Micron, this resulted in a staggering 1,368% year-over-year increase in earnings to $24.67 per share during its most recently reported quarter.A company growing at such a blistering pace would normally be expected to command a sky-high valuation as investors pile into its stock to get ahead of future potential returns. And investors have bid the stock up: Micron is sitting on a 12-month gain of around 640% -- but it's actually still trading at a steep discount to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq-100 indexes by one traditional valuation metric.Normally, I would consider a stock like Micron to be a bargain at the current price. But here's why I'm not a buyer right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nasdaq Inc 83,10 0,97% Nasdaq Inc

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