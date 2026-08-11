Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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11.08.2026 21:15:00
Micron Technology Stock Is Cheaper Than the S&P 500 and the Nasdaq-100. Here's Why I'm Still Not Buying It.
Micron Technology (NASDAQ: MU) is one of the world's three top suppliers of memory chips, which play a critical role in the artificial intelligence (AI) hardware stacks in data centers, computers, smartphones, and even cars. There is a worldwide shortage of memory right now, which allows the manufacturers to dictate prices. For Micron, this resulted in a staggering 1,368% year-over-year increase in earnings to $24.67 per share during its most recently reported quarter.A company growing at such a blistering pace would normally be expected to command a sky-high valuation as investors pile into its stock to get ahead of future potential returns. And investors have bid the stock up: Micron is sitting on a 12-month gain of around 640% -- but it's actually still trading at a steep discount to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq-100 indexes by one traditional valuation metric.Normally, I would consider a stock like Micron to be a bargain at the current price. But here's why I'm not a buyer right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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