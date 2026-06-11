Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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11.06.2026 16:00:00
Micron Technology Stock Is Falling. Should You Buy the Dip?
Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have been falling recently. Entering trading on Thursday, the stock's valuation remained just above $1 trillion in market cap, but its price was just under $900, down 18% from its 52-week high of just over $1,089. The stock, however, is still sitting on some mammoth gains, with 12-month returns north of 680%.Is this slowdown a good opportunity to buy Micron's stock as it takes a breather, or could it be the beginning of a much larger sell-off?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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