Micron Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Micron Technology ließ sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Micron Technology die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 9718,43 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 710,98 ARS je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 80 167,48 Milliarden ARS gegenüber 14 213,32 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21289,32 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte Micron Technology ein EPS von 1665,24 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 190 736,03 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 365,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 41 003,57 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at