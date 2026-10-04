QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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04.10.2026 07:20:12
Micron Technology vs. Qualcomm: What Revenue Trends Tell Investors About These Tech Companies
Micron Technology (NASDAQ:MU) primarily generates revenue by manufacturing and selling advanced semiconductor memory and storage solutions to global customers.
During the recent period, it established multiple long-term strategic supply agreements with several major automotive manufacturers, such as General Motors and Ford Motor Company, to explicitly provide essential memory supply for vehicle platforms. It concurrently poured the first concrete for a new domestic semiconductor fabrication facility in New York.
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) primarily earns its revenue by supplying advanced wireless communication technologies and licensing its broad intellectual property portfolio.
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