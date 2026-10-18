Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.10.2026 04:50:01
Micron Technology vs. Sandisk: Which AI Memory Stock Is the Better Investment?
As memory demand reaches new heights in 2026 thanks to artificial intelligence (AI), many investors are weighing two heavyweights in the storage space. Deciding between Micron Technology (NASDAQ:MU) and Sandisk (NASDAQ:SNDK) requires a close look at their current and future prospects.
Micron focuses on a broad range of memory solutions, including DRAM and NAND, while Sandisk specializes in flash-based storage. While they both benefit from the same high-level industry trends, their business models and customer bases create distinct investment profiles.
Micron produces semiconductor memory and storage products, including DRAM and NAND, for a wide array of applications. Its business is heavily concentrated in the data center market, which represents approximately 60% of its total revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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