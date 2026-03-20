Micron Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Micron Technology stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 3467,44 ARS. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 292,94 ARS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 34 272,22 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 8 365,53 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at