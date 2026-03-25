Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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25.03.2026 22:00:00
Micron Technology's Earnings Skyrocketed 771% Last Quarter. This Is a Key Reason Why Its Growth Was So Incredible
Micron Technology (NASDAQ: MU) has been a red-hot tech stock to own over the past year. Its shares have surged arond 300%, and that's even with a recent pullback in the markets. Its market cap is now around $430 billion, making it one of the largest tech companies in the world, as its storage and memory products have experienced strong demand due to artificial intelligence (AI).The tech company recently released its latest quarterly numbers, confirming that demand is indeed still scorching hot. Even as prices have been rising, Micron is not having any issues selling its products. Its top line roughly tripled last quarter. What's particularly notable, however, is that while its sales have been booming, its earnings have accelerated even faster. Here's why that's the case, and also, why it might be an issue in future quarters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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