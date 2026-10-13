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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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13.10.2026 17:20:01

Micron to Hit $3,000? That's How High One Analyst Thinks the Stock Could Go

Micron Technology (NASDAQ:MU) stock has been falling in recent days, but its market cap remains above the $1 trillion mark for now. While some investors worry about its high valuation, others believe that it's still an incredibly cheap buy with loads of upside, given how cheap it is with respect to earnings.

Ultimately, it comes down to expectations. Those who believe the memory shortage will come to an end in the near future are bearish, while those who expect this to be a new normal and for Micron's numbers to continue soaring are in the bullish camp.

One extremely bullish analyst recently gave Micron's stock an astounding price target -- $3,000.

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