Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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30.09.2026 22:41:38

Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu

BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology) überraschend kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Analysten rechnen bisher lediglich mit 56,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 37,15 bis 39,15 Dollar liegen. Hier hatten Experten zuletzt 36,02 Dollar erwartet. Auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal übertraf die Markterwartungen.

Anders als bei der letzten Veröffentlichung von Zahlen zum Jahresviertel reagierte die Micron-Aktie diesmal nicht mit prozentual zweistelligen Zuwächsen. Im nachbörslichen Handel war ein Plus von ein Prozent bereits das Maximum. Zwischenzeitlich war das Papier sogar ins Minus gerutscht. Es hat allerdings seit Jahresbeginn auch fast um 300 Prozent zugelegt. Der Börsenwert liegt inzwischen bei gut einer Billion Dollar./he/la

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18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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