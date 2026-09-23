Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
23.09.2026 14:51:00
Micron vs. Sandisk: Which AI Memory Stock Has More Room to Run?
Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been multibagger investments over the past year, making investors significantly richer owing to the incredible demand for memory in artificial intelligence (AI) data centers.
While Micron stock has surged by an incredible 541% over the past year, Sandisk has clocked phenomenal gains of 1,600%. The good news for investors is that Wall Street expects both stocks to jump higher. Let's take a closer look at their prospects and check which one of these two stocks is likely to deliver bigger gains.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|403,85
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.