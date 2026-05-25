Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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25.05.2026 15:45:00

Micron vs. SanDisk: Which AI Memory Stock Is the Better Buy?

Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have both rallied sharply, but their AI stories aren't identical. Micron looks more directly tied to high-bandwidth memory, stronger margins, and AI infrastructure demand, while Sandisk offers a more aggressive NAND storage recovery angle. The key question is which stock's upside is backed by stronger fundamentals today.Stock prices used were the market prices of May 16, 2026. The video was published on May 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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