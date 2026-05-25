Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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25.05.2026 15:45:00
Micron vs. SanDisk: Which AI Memory Stock Is the Better Buy?
Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have both rallied sharply, but their AI stories aren't identical. Micron looks more directly tied to high-bandwidth memory, stronger margins, and AI infrastructure demand, while Sandisk offers a more aggressive NAND storage recovery angle. The key question is which stock's upside is backed by stronger fundamentals today.Stock prices used were the market prices of May 16, 2026. The video was published on May 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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|Micron-Aktie nach Rücksetzer mit Kurssprung: Western Digital greift im KI-Speichermarkt an (finanzen.at)
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19.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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11.05.26
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11.05.26
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11.05.26
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05.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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|Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)