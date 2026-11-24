Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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24.11.2026 21:05:02
Micron vs. Sandisk: Which AI Memory Stock Is the Better Buy?
It has been a wild ride in 2026 for two leading memory chip stocks, Micron (NASDAQ:MU) and Sandisk (NASDAQ:SNDK).
Both are among Wall Street’s best performers year to date, but their paths to those returns have been extremely volatile.
At its 2026 closing high of $1,213 per share on June 25, Micron was up about 326% year to date. At its split-adjusted closing peak of $291 per share on June 22, Sandisk was up 870%.
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