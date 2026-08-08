Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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08.08.2026 11:43:00
Micron vs. Sandisk: Which Is the Better AI Memory Stock to Own for the Next 3 Years?
What's the hottest area for investors right now? A good argument could be made for artificial intelligence (AI) memory stocks. Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have more than tripled so far in 2026. Sandisk (NASDAQ: SNDK) has delivered an even greater return, with its stock up close to 6X year to date.But, as the fund disclosures say, past performance isn't necessarily indicative of future results. Which of these two AI memory stocks is the better pick to own over the next three years? Here's how Micron and Sandisk stack up against each other.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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