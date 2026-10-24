Micron vs. Sandisk: Which Is the Better AI Memory Stock to Own for the Next 3 Years

Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have delivered stellar returns so far this year, driven by the incredible demand for memory chips deployed in artificial intelligence (AI) data centers.

While Micron stock has jumped by more than 3x in 2026, clocking a 220% jump as of this writing, Sandisk's gains are even more impressive at 480%. Of course, both stocks have experienced volatility lately, but the strong fundamentals of the memory market suggest that they can step on the gas once again.

We will take a closer look at the prospects of Micron and Sandisk in this article to find out which memory stock could deliver bigger gains to investors over the next three years.

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