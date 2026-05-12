Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.05.2026 03:00:00
Micron vs. Sandisk: Which Memory Stock Is the Better Buy Right Now?
The artificial intelligence (AI) data center boom has driven strong demand for memory. As a result, memory chip stocks, most notably Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK), have both made major moves higher, rising 770% and 4,000%, respectively, over the past year.Which of these two top-performing tech stocks is the better buy moving forward? Interestingly, there could be a case for owning both of them, due to their unique risk/reward dynamics.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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