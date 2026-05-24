Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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24.05.2026 21:15:00
Micron vs. Sandisk: Which Memory Stock Wins From the AI Boom?
If you're paying attention to the hottest companies of the artificial intelligence era, you're witnessing the resurgence of the memory chip market. The memory supercycle is led by all-stars Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK). Both companies are benefiting from the growing demand for memory in AI infrastructure. While they're doing things differently, both companies have sparked intense investor interest. So which one will win the AI boom?Micron has perhaps bucked the cyclical trend that plagued memory chipmakers for years. In its latest quarterly report, Micron reported revenue of $23.8 billion in second-quarter 2026, up from $8 billion in Q2 2025. Operating cash flow grew to $11.9 billion from $3.9 billion in the same time frame. These are truly astonishing results. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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