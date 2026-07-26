Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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26.07.2026 19:23:00
Micron vs. Sandisk: Which Stock Is the Better Buy for the Memory Boom?
Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have recorded stunning gains on the stock market over the past year, primarily due to the favorable conditions in the memory market, where demand is substantially outpacing supply.While Micron stock has jumped 728% during this period, Sandisk's gains are even more phenomenal at over 3,200%. However, both memory stocks have pulled back significantly. Shares of Micron are down by 24% over the past month, while Sandisk has taken a bigger hit by sliding 38%.However, the pullback in these stocks seems like a solid buying opportunity for investors. But if you had to choose one of these semiconductor stocks for your portfolio right now, which one should you be buying? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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