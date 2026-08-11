SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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11.08.2026 10:20:00
Micron vs. SK Hynix: Which Memory Chip Giant Is the Better Buy?
SK Hynix (NASDAQ: SKHY) gave American investors an easy way to buy its stock with its debut on the Nasdaq last month. The Korean company is one of three memory chipmakers whose valuations have soared amid growing demand for memory chips to address one of the biggest bottlenecks in artificial intelligence (AI) right now. One of its biggest rivals, Micron Technology (NASDAQ: MU), has produced tremendous earnings growth as well, as pricing for its chips climbs month after month.Micron has long been the easiest way for American investors to buy into the memory chip shortage. But with SK Hynix's debut last month, they now have another option. Which stock should you choose?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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