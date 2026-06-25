Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
25.06.2026 14:44:40
Micron Vs. Western Digital Vs. SanDisk: Which AI Memory Stock Looks Best After Massive 2026 Rallies?
This article Micron Vs. Western Digital Vs. SanDisk: Which AI Memory Stock Looks Best After Massive 2026 Rallies? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.06.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
18.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|588,70
|4,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.