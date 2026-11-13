Micronics Japan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Micronics Japan hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 207,52 JPY gegenüber 59,58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 32,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 89,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at