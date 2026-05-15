Micronics Japan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Micronics Japan hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 113,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 43,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at