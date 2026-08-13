Micronics Japan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Micronics Japan hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 182,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80,10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 28,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at