Micronics Japan präsentierte Quartalsergebnisse

Micronics Japan äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 59,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micronics Japan 53,39 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micronics Japan einen Umsatz von 12,81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at