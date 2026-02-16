Micronics Japan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Micronics Japan lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 128,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 79,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 311,53 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 228,36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 55,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at