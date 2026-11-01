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01.11.2026 04:13:01

Micron's Chinese Rival CXMT Just Grew Its Sales More Than Sevenfold. I'd Buy Micron Stock Now.

Shares of memory chipmaker Micron Technology (NASDAQ:MU) have seen a tough few months. At around $892 as I write, the stock's down about 26% from its late-June record close.

Then, on Oct. 30, China's largest maker of DRAM (dynamic random-access memory, the chips that store data when a phone, PC, or server is running) posted results that are hard to ignore. ChangXin Memory Technologies (SHSE:688825), better known as CXMT, said its third-quarter revenue climbed 613% year over year to around 118.7 billion yuan (about $18 billion). In other words, it sold over seven times as much as it did in the same quarter in 2025.

A rival growing so fast in DRAM deserves attention. But I think CXMT's report says more about memory prices than about Micron's future, and it doesn't change my view that Micron stock is a buy.

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