Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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01.10.2026 00:54:01
Micron’s Revenue More Than Quadrupled. Here’s What Comes Next for the AI Chipmaker.
Micron (NASDAQ:MU) just reported its Q4 numbers, and they look quite good. The memory chipmaker more than quadrupled its revenue year over year, a pretty incredible number, even for a chipmaker essential to the artificial intelligence (AI) boom.
Can Micron keep up this kind of pace? And what should investors expect from the company moving forward?
The company managed to exceed Wall Street's expectations on their top and bottom lines. The street expected earnings of $31.61 per share on 51.07 billion, the company delivered earnings of $33.42 per share on sales of $54.23 billion.
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