RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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18.06.2026 14:16:00
Micron’s stock is on the rise. Even Apple isn’t safe from ballooning memory-chip costs.
Demand for memory chips will continue to outpace supply in the near term despite efforts to add manufacturing capacity, an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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