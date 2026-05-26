UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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26.05.2026 18:15:00
Micron’s stock soars as UBS slaps on an out-of-sight price target
Strong memory chip demand is leading to “enhanced” long term agreements that should benefit Micron’s stock and earnings power, UBS says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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