Micropos Medical AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Micropos Medical AB hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,04 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,41 Prozent zurück. Hier wurden 1,4 Millionen SEK gegenüber 1,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,130 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 112,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,13 Millionen SEK, während im Vorjahr 3,82 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at