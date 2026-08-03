Micropos Medical AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Micropos Medical AB hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK gegenüber -0,030 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,1 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at