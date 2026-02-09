Microsec Financial Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Microsec Financial Services hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 INR. Im Vorjahresviertel waren -8,470 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,42 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at