Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.06.2026 21:24:00
Microsoft „Project Solara“: Die Vision der agenten-zentrierten Hardware
Microsofts Project Solara will eine neue Gerätekategorie mit KI-Agenten statt Apps etablieren. Fokus liegt auf dem Business-Bereich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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