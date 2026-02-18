Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.02.2026 20:45:00
Microsoft: 50 Milliarden US-Dollar für den KI-Ausbau im globalen Süden
Microsoft warnt vor einer sich vergrößernden digitalen Kluft und will bis 2030 fünfzig Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI im globalen Süden investieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
17.02.26
|Microsoft-Aktie in Rot: Chance nutzen oder Gefahr meiden? (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)
|
13.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mustafa Suleyman plots AI ‘self-sufficiency’ as Microsoft loosens OpenAI ties (Financial Times)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 390,00
|-1,82%
|Microsoft Corp.
|340,25
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.