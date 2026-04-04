Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.04.2026 13:50:00
Microsoft: A Stock to Avoid or a Once-in-a-Decade Buying Opportunity?
Microsoft (NASDAQ: MSFT) has had an interesting couple of months. What started as a warranted sell-off to bring its valuation down to a more reasonable level has transformed into one of the biggest sell-offs Microsoft has faced in recent history. The question investors must answer is whether this sell-off is happening for a good reason or it is a mistake that presents a once-in-a-decade stock buying opportunity.Let's take a look at what the data says and get to the bottom of Microsoft's sell-off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Microsoft Corp.
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