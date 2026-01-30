Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
30.01.2026 06:59:00
Microsoft: Aktienkurs wegen des schwächeren Cloud-Ausblicks abgeschmiert
Während die Aktien von Meta eine regelrechte Rallye hingelegt haben, war Donnerstag für Microsoft der schwärzeste Börsentag seit 2020. Schuld hat die Cloud.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Microsoft Corp.

