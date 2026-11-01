Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.11.2026 15:00:08
Microsoft, Alphabet, Amazon and Intel Earnings Shake Up Big Tech, Verizon Forecasts Face Cuts and More: This Week in Tech
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31.10.26
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30.10.26
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30.10.26
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30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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|Microsoft – Boom im Cloud-Geschäft lässt Aktie auf Rekordhochs nach oben schießen (NewsTool)
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30.10.26
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29.10.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Corp.
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