Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.10.2026 20:30:44
Microsoft, Alphabet On Deck Wednesday As AI Spending, Cloud Growth Face Test
This article Microsoft, Alphabet On Deck Wednesday As AI Spending, Cloud Growth Face Test originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Google-Mutter Alphabet verfehlt Umsatzerwartungen - Aktie stark unter Druck (dpa-AFX)
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28.10.26
|Google shares tumble 10% after $51bn AI outlay deepens cash burn (Financial Times)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 190,00
|-0,05%
|Alphabet A (ex Google)
|266,00
|-8,05%
|Alphabet C (ex Google)
|263,50
|-7,85%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 260,00
|-1,81%
|Microsoft Corp.
|487,40
|1,90%
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