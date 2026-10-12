Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.10.2026 15:00:00
Microsoft: KI-Inferenz für eigene Produkte soll auf Maia-Beschleunigern laufen
Microsoft kündigt die dritte Generation der hauseigenen KI-Beschleuniger Maia an, die in „Multi-Gigawatt“-Dimensionen zum Einsatz kommen sollen.
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