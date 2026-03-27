Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.03.2026 03:37:00
Microsoft, Meta, and Alphabet Stocks Are All Getting Hammered. But I Think Only 1 Is Worth Buying
The stocks of Microsoft (NASDAQ: MSFT), Meta Platforms (NASDAQ: META), and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are all taking a beating right now. As of this writing, Meta shares had plunged more than 8% on Thursday alone, while Alphabet and Microsoft are also sliding sharply. And this puts the stocks' total year-to-date returns at declines of 24% for Microsoft, 17% for Meta, and 10% for Alphabet.The sell-off likely reflects a continued broader market reevaluation of the massive capital expenditures required to build out artificial intelligence (AI) infrastructure and geopolitical uncertainty. In addition, part of their sell-offs could simply reflect shares taking a breather after impressive gains over the three-year period from the start of 2023 to the end of 2025.Of course, the question on many investors' minds right now is likely whether any of these beaten-down tech giants are actually worth buying. When you compare the three side by side, looking closely at their underlying businesses, growth drivers, and opportunities, I believe only one is a compelling buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
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25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
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|16.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
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|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
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|16.03.26
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|Bernstein Research
|29.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
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|7 015,00
|-3,71%
|Alphabet A (ex Google)
|238,25
|-2,42%
|Alphabet C (ex Google)
|237,50
|-2,68%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|455,75
|-4,39%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|17 670,00
|-1,67%
|Microsoft Corp.
|310,20
|-2,30%
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