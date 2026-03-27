Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.03.2026 03:37:00

Microsoft, Meta, and Alphabet Stocks Are All Getting Hammered. But I Think Only 1 Is Worth Buying

The stocks of Microsoft (NASDAQ: MSFT), Meta Platforms (NASDAQ: META), and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are all taking a beating right now. As of this writing, Meta shares had plunged more than 8% on Thursday alone, while Alphabet and Microsoft are also sliding sharply. And this puts the stocks' total year-to-date returns at declines of 24% for Microsoft, 17% for Meta, and 10% for Alphabet.The sell-off likely reflects a continued broader market reevaluation of the massive capital expenditures required to build out artificial intelligence (AI) infrastructure and geopolitical uncertainty. In addition, part of their sell-offs could simply reflect shares taking a breather after impressive gains over the three-year period from the start of 2023 to the end of 2025.Of course, the question on many investors' minds right now is likely whether any of these beaten-down tech giants are actually worth buying. When you compare the three side by side, looking closely at their underlying businesses, growth drivers, and opportunities, I believe only one is a compelling buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.03.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 015,00 -3,71% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 238,25 -2,42% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 237,50 -2,68% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 455,75 -4,39% Meta Platforms (ex Facebook)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 17 670,00 -1,67% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 310,20 -2,30% Microsoft Corp.

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