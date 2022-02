Microsoft: Mit dem CEO ins nächste Level

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Wenige Monate nachdem Satya Nadella im Februar 2014 den CEO-Posten antrat, gab Microsoft seinen ersten große Gaming-Übernahme bekannt: den 2,5 Milliarden Dollar schweren Kauf von Minecraft-Entwickler Mojang. Es folgten zehn weitere Gaming-Zukäufe – gekrönt durch die Übernahme von Activision Blizzard. Eine Übernahme, die nicht nur das Xbox-Geschäft stärken, sondern auch die Entwicklung von Cloud-Gaming und Metaverse beschleunigen soll – wie Nadella in seinem ersten Interview nach der Übernahme preisgibt.„Als die Xbox vor zwanzig Jahren erschein, war sie eher eine Nebenwette“, sagte Nadella im Interview mit der Financial Times. Abo-Modelle und Cloud-Gaming hätten dies jedoch verändert. „Ich kann heutzutage einfach in der Cloud das Spiel starten und langsam mit Hilfe meiner lokalen CPU streamen. Für mich ist es damit viel mehr integriert als einfach nur eine Nebenwette.“Dem Cloud-Gaming gegenüber steht das Metaverse, das sich laut Nadella im Kern um die Entwicklung von Spielen dreht. „Es geht hier darum, Menschen, Orte und Dinge in eine Physik-Engine zu packen und dann alle Menschen, Orte und Dinge miteinander in Beziehung zu setzen“, zitiert die Financial Times Nadella. „Für mich gibt uns die Tatsache, dass wir großartige Spiele entwickeln können, die Erlaubnis, diese nächste Plattform aufzubauen, die im Grunde das nächste Internet ist: die Verkörperung der Anwesenheit“, so der Microsoft-CEO. Für viele Menschen mag es noch ungewohnt klingen, in einem Konferenzraum mit ihren 3D-Avataren zu sitzen. Doch für Gamer ist laut Nadella die Verwendung eines Avatars in einer virtuellen Welt seit Jahren etwas Alltägliches. Zudem sehe man immer mehr junge Gamer, die jeden Tag spielen und einen viel weitergehenden Begriff eines Avatars haben.