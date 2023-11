Microsoft .NET 8 arrives with cloud-native stack preview

.NET 8, the latest version of Microsoft’s open-source, cross-platform, application development platform, has arrived, bringing with it thousands of performance, security, and stability improvements. Like .NET 7 before it, .NET 8 puts an emphasis on cloud-native development, the company said. Generative AI also is a focus.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel