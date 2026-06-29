Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.06.2026 22:34:43
Microsoft, OpenAI Face Copyright Lawsuit From Nearly 400 Newspaper Publishers
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29.06.26
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26.06.26
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26.06.26
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